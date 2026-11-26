SALTILLO, COAH.- La falta de inversión en infraestructura energética, seguridad y obras estratégicas limitó el desarrollo económico de México durante 2026, mientras que Coahuila logró mantener condiciones favorables para atraer nuevas empresas, consideró Jaime Guerra, empresario y consejero de Canacintra en la Región Sureste.

El representante empresarial señaló que el balance económico nacional no fue favorable, principalmente por los rezagos en inversión, generación de empleos y proyectos de infraestructura necesarios para fortalecer la competitividad del país.

Advirtió que uno de los principales problemas es la insuficiente inversión en generación y distribución de energía eléctrica, situación que no solamente dificulta la llegada de nuevos capitales, sino que también representa un desafío para las compañías que actualmente operan en México y requieren garantizar su suministro.

Indicó que resulta difícil promover al país como destino de inversión cuando no existe la infraestructura energética suficiente para atender las necesidades de nuevas industrias y respaldar su crecimiento.

Como otro ejemplo de los pendientes en materia de obra pública, mencionó la ampliación a cuatro carriles de la carretera a Derramadero, proyecto que sufrió retrasos y reducción de recursos federales, por lo que su avance ha dependido del respaldo del gobierno estatal, pese a su importancia para la región Sureste.

En contraste, Guerra destacó que Coahuila conserva ventajas competitivas para atraer inversiones, entre ellas sus condiciones de seguridad, el respeto al estado de derecho, su ubicación fronteriza y el acompañamiento de las autoridades estatales. Incluso, adelantó que existen proyectos de empresas de gran tamaño que podrían darse a conocer próximamente.

Sobre el panorama de seguridad nacional, reconoció los operativos federales dirigidos a detener objetivos prioritarios; sin embargo, advirtió que los problemas de violencia registrados en diferentes estados representan una preocupación para los inversionistas interesados en establecerse en el país.

En cuanto al desarrollo económico estatal, también destacó los proyectos de infraestructura turística y los recursos destinados a Expo Coahuila, al considerar que estas iniciativas contribuirán a incrementar la afluencia de visitantes y generar beneficios para la economía de la entidad.

Finalmente, hizo un llamado a la Federación para atender las necesidades pendientes en seguridad, energía e infraestructura, además de evitar nuevos aumentos de impuestos para los contribuyentes cautivos.

El empresario consideró que, aunque los programas sociales cumplen una función importante, el impulso al empleo formal y la creación de mejores oportunidades laborales representan alternativas fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la población.