Falta de electricidad afecta clases en Jardín de Niños La Amistad: Saltillo

SALTILLO, Coahuila. - A punto de cumplirse 15 días sin suministro eléctrico, el Jardín de Niños La Amistad, ubicado en la colonia homónima, continúa operando bajo condiciones limitadas que afectan directamente las actividades académicas de decenas de estudiantes.

Madres y padres de familia expresaron su inquietud ante la falta de una solución definitiva al problema, ya que los menores reciben actualmente clases por periodos reducidos.

En el turno matutino las actividades se desarrollan durante apenas una hora, mientras que en el vespertino el tiempo de permanencia alcanza aproximadamente una hora y media.

De acuerdo con la información proporcionada por los propios tutores, la falla se originó en la red eléctrica del plantel. Recordaron que al inicio del ciclo escolar se registró el robo de cableado, por lo que se realizaron adecuaciones temporales para restablecer el servicio.

Sin embargo, la infraestructura resultó insuficiente tras la instalación reciente de equipos de aire acondicionado tipo minisplit, provocando una sobrecarga que derivó en un cortocircuito.

La ausencia de energía no solo ha impactado el desarrollo de las clases, sino también el funcionamiento de las bombas encargadas del abastecimiento de agua.

Aunque los depósitos del plantel han sido llenados mediante el apoyo de pipas, las condiciones continúan siendo complicadas debido a que los sistemas de climatización permanecen fuera de operación.

Ante este panorama, los padres de familia solicitaron la intervención de las autoridades educativas estatales para agilizar las reparaciones necesarias.

Señalaron que la situación resulta especialmente preocupante debido a la cercanía de los eventos de cierre de ciclo escolar, entre ellos los ensayos y ceremonias de graduación programados para las próximas semanas.