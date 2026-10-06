Javier Díaz redirecciona recursos para rehabilitar calles en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El Gobierno municipal de Saltillo analiza redireccionar recursos de otras áreas para reforzar la rehabilitación de calles y vialidades afectadas por las recientes lluvias, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil señaló que actualmente las direcciones de Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios Primarios realizan un diagnóstico integral para determinar las necesidades de atención en los diferentes sectores de la ciudad durante las próximas semanas y meses.

Explicó que será el jueves cuando Obras Públicas le entregue un análisis de los daños y de las acciones adicionales que deberán realizarse, con lo que se podrá dimensionar el monto de recursos que tendría que redireccionarse.

"Si hay necesidad de redireccionar este recurso de algunas otras áreas hasta este tipo de acciones, lo haremos", afirmó Díaz.

El alcalde aclaró que no se trata de un recurso extraordinario, sino de la posibilidad de reasignar presupuesto de otras áreas hacia la rehabilitación de vialidades, al considerar los servicios públicos como una de las prioridades de la administración municipal.

Díaz destacó que las lluvias recientes fueron de consideración en distintos sectores de Saltillo, aunque las obras de infraestructura pluvial y la limpieza de arroyos ayudaron a disminuir sus efectos.

Como ejemplo, mencionó el colector pluvial que se construye en Mirasierra, el cual ha permitido reducir la cantidad de agua, grava, piedras y tierra que descienden de la sierra de Zapalinamé hacia el bulevar Fundadores.

También señaló que la limpieza realizada en 17 arroyos y 35 puntos críticos favoreció el flujo del agua y evitó desbordamientos que pudieran generar otros incidentes.

El municipio también mantiene trabajos permanentes de limpieza de rejillas pluviales y reforzará la atención de baches y vialidades en diferentes sectores.

Díaz recordó que mediante el programa "En Equipo le Entramos" se contemplan trabajos de recarpeteo en vialidades principales como Luis Echeverría, Antonio Cárdenas, Venustiano Carranza, Valdés Sánchez, bulevar Minero y bulevar Morelos.

Añadió que también se fortalecerán las acciones de rehabilitación dentro de las colonias, debido al desgaste que presenta el pavimento en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde indicó que los daños ocasionados por las lluvias recientes fueron menores a los registrados el año pasado, cuando hubo afectaciones más considerables y se requirió una cantidad de entre 50 y 60 millones de pesos.

Finalmente, llamó a reforzar la campaña "Tomala Cochino", al señalar que la basura arrastrada por el agua puede obstruir las rejillas pluviales, por lo que el municipio realiza labores constantes de limpieza.