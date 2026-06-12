Saltillo: Javier Díaz anuncia ayuda a damnificados por lluvias intensas

SALTILLO, Coahuila.- Tras las afectaciones provocadas por las intensas lluvias registradas la tarde del miércoles en la colonia Zaragoza Popular, al sur de Saltillo, el alcalde Javier Díaz anunció que el Gobierno Municipal brindará apoyo a las familias afectadas mediante la entrega de kits de limpieza y otras acciones de asistencia. El edil explicó que las precipitaciones provocaron inundaciones en diversas viviendas debido a las condiciones particulares del sector, donde desde hace más de cuatro décadas se construyeron casas sobre el cauce natural de un arroyo. "Hay que decirlo: hace más de 40 años vecinos de ese sector construyeron casas sobre el arroyo. El agua tiene memoria y, cuando se presentan lluvias intensas, busca recuperar su cauce natural", señaló.

Díaz detalló que desde los primeros minutos de la contingencia se desplegaron brigadas municipales para atender la emergencia. Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron labores de auxilio para salvaguardar a los habitantes, mientras que cuadrillas de Medio Ambiente, Servicios Primarios y Obras Públicas participaron en la limpieza de calles y viviendas. Los trabajos se extendieron hasta cerca de las 11 de la noche y permitieron retirar toneladas de basura, escombro, ramas, árboles y diversos desechos arrastrados por la corriente. Además, se utilizó maquinaria para mover un camión que obstruía el paso del agua y se brindó apoyo para retirar un vehículo que fue arrastrado por la inundación. El alcalde señaló que también se analiza la manera de apoyar al propietario de una camioneta dañada por la corriente, ya que el vehículo era utilizado para trasladar a su madre a terapias médicas debido a una discapacidad.

Asimismo, informó que este jueves se realizó una reunión entre personal de Obras Públicas, especialistas en temas hídricos, un hidrólogo y representantes legislativos para analizar posibles soluciones que permitan reducir el impacto de futuras lluvias en la zona. "Estamos viendo qué posibilidad existe para solucionar este problema en algún porcentaje y canalizar una mayor cantidad de agua directamente hacia el arroyo", indicó. Como parte de las acciones inmediatas, el Municipio levantó un censo de las viviendas afectadas para distribuir kits de limpieza y determinar qué otros apoyos podrán otorgarse a las familias damnificadas.