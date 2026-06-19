Instalan semáforos en Otilio González Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- Luego de concluir la rehabilitación de uno de los tramos más afectados de la vialidad Otilio González, el alcalde Javier Díaz informó que el siguiente paso será la instalación de semáforos en diversas intersecciones de esta importante arteria, así como la implementación de un sistema de sincronización inteligente para optimizar la movilidad en la zona.

El edil destacó que la obra recién entregada comprendió la rehabilitación de 720 metros lineales y más de 10 mil 500 metros cuadrados de recarpeteo, atendiendo una de las principales demandas de los habitantes del sector. "Otilio González es una vialidad fundamental porque conecta el oriente con el poniente de Saltillo y permite además la interconexión con otros sectores de la ciudad a través del periférico Luis Echeverría. Miles de familias utilizan diariamente esta vía para trasladarse a sus hogares, escuelas, centros de trabajo y comercios", señaló.

Díaz González adelantó que ya se realizan estudios de movilidad para determinar los puntos donde serán colocados los nuevos semáforos. Una vez instalados, se trabajará en la sincronización de los mismos, replicando el modelo implementado recientemente en el bulevar Presidente Cárdenas. Aunque evitó establecer una fecha específica para la ejecución del proyecto, aseguró que la intención es mejorar tanto la fluidez vehicular como la seguridad de quienes transitan por la zona. "El objetivo no es únicamente agilizar el tránsito, sino también proteger a las personas que se desplazan a pie entre las colonias, ya sea para llevar a sus hijos a la escuela, realizar compras o efectuar actividades cotidianas", indicó.

El alcalde subrayó que la incorporación de inteligencia artificial permitirá que la red de semáforos responda de manera más eficiente a las condiciones de tráfico en tiempo real, favoreciendo a conductores, usuarios del transporte público y peatones. Explicó que Otilio González concentra una intensa actividad comercial y educativa, lo que genera una importante afluencia de personas durante gran parte del día, por lo que la modernización de las intersecciones representa una acción prioritaria para la administración municipal.

Asimismo, señaló que además de la semaforización inteligente, continuarán las labores de rehabilitación en distintos segmentos de la vialidad que presentan desgaste, con el objetivo de mejorar integralmente las condiciones de circulación en uno de los corredores más transitados de la ciudad.