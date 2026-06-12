Saltillo: Presentan nueva obra de pavimento asfáltico

Saltillo, Coah. - Como parte del compromiso permanente de atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer la infraestructura en todos los sectores de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González entregó la segunda etapa de la construcción de pavimento asfáltico en la calle Cotorro, ubicada en el fraccionamiento Nuevo Mirasierra.

Díaz González destacó que esta acción responde a las solicitudes realizadas por las y los vecinos del sector y forma parte de la estrategia que impulsa el Gobierno de Saltillo, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para mejorar la movilidad, la conectividad y la seguridad vial en las colonias de la ciudad.

"Seguimos trabajando para llevar obras que verdaderamente impacten en la calidad de vida de nuestra gente. Esta pavimentación representa una respuesta concreta a una petición ciudadana y contribuye a que las familias cuenten con mejores vialidades para trasladarse de manera más segura y eficiente", señaló Javier Díaz.

La obra consistió en la construcción de pavimento asfáltico nuevo sobre la calle Cotorro, con una inversión superior a los 2 millones 100 mil pesos.

Asimismo, el alcalde Javier Díaz anunció una tercera etapa de obra para este sector, en la que se invertirán más de 23 millones de pesos para la construcción de un drenaje pluvial que permitirá disminuir riesgos de encharcamientos al nororiente y norte de la ciudad, al captar y conducir de manera adecuada los escurrimientos que se generan en esta zona.

Lorena Díaz Rodríguez, vecina del sector, agradeció la realización de esta obra que mejora la movilidad y la calidad de vida de las y los habitantes del oriente de Saltillo.

"Ver esta obra nos demuestra que nuestro Alcalde es de palabra y trabaja por la gente de todas las colonias", expresó.

En esta entrega estuvieron presentes, Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública de Saltillo; así como integrantes del Cabildo, funcionarios municipales, integrantes del Comité Pro-Obras y vecinos del sector.