Javier Díaz González gestionará recursos federales durante visita de Sheinbaum

SALTILLO, COAH. - El Ayuntamiento de Saltillo buscará recuperar alrededor de 90 millones de pesos en recursos federales destinados a infraestructura hídrica, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González señaló que, si tiene oportunidad de dialogar con la mandataria federal, planteará la devolución de recursos correspondientes a los programas Prosanear y Prohtar, fondos que anteriormente eran entregados a los municipios y estaban etiquetados para proyectos de infraestructura hídrica.

Díaz González explicó que el municipio ya ha realizado gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para solicitar la recuperación de estos recursos.

El monto estimado asciende a 90 millones de pesos, entre los fondos correspondientes a ambos programas. De acuerdo con el alcalde, se trata de recursos que estaban contemplados dentro del presupuesto municipal y tenían un destino específico para obras y acciones de infraestructura hídrica.

El edil subrayó que la situación no es exclusiva de Saltillo, pues los recursos tampoco han sido regresados a otros municipios de Coahuila y, según explicó, el problema se presenta en gran parte de los municipios del país.

La recuperación de estos fondos permitiría al municipio disponer nuevamente de recursos considerados en su planeación presupuestal para proyectos de infraestructura hídrica.

La presidenta Claudia Sheinbaum visitará Saltillo este domingo 6 de septiembre, como parte de una gira para presentar ante la ciudadanía su segundo informe de Gobierno, correspondiente al periodo 2025-2026, denominado "Honestidad y Resultados".

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, solicitó a los alcaldes mantenerse preparados para la visita presidencial y aprovechar cualquier oportunidad para plantear temas relevantes para sus municipios.

Para Saltillo, la recuperación de los recursos federales constituye una de las principales gestiones que el alcalde buscará impulsar ante la Federación durante la visita de la presidenta.