51 parejas se casan en Bodas Comunitarias 2026: Javier Díaz González en Saltillo

Saltillo, Coah.- Entre abrazos, sonrisas y la emoción de compartir este momento con sus familias, 51 parejas dieron el sí durante las Bodas Comunitarias 2026 "Promesa de Amor", programa impulsado por el DIF Saltillo que les permitió formalizar su unión y comenzar una nueva etapa con certeza jurídica.

El alcalde Javier Díaz González encabezó la ceremonia acompañado por su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, quienes compartieron con las parejas este momento especial junto a familiares y amistades.

Durante su mensaje, Javier Díaz González felicitó a las parejas participantes y reconoció la importancia de fortalecer a las familias y promover acciones que contribuyan a la cohesión social y al bienestar de la comunidad. "A partir de hoy inician una nueva etapa que fortalece a sus familias, les brinda certeza jurídica y les permite construir juntos un mejor futuro", expresó el Alcalde.

Al dar la bienvenida a las parejas contrayentes, Luly López Naranjo destacó la importancia del matrimonio y de elegir todos los días a la misma persona, de acompañarse en los momentos felices y también en los difíciles. "Se trata de construir juntos una vida basada en el respeto, el amor y el compromiso, siendo siempre la mejor versión de nosotros mismos para nuestra pareja", expresó la presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Gracias a este programa, las parejas participantes pudieron acceder al trámite mediante un esquema accesible, ya que el costo habitual supera los 2 mil 500 pesos. Además, recibieron de manera gratuita el taller de orientación prematrimonial impartido por el Poder Judicial del Estado.

También se destacó la colaboración con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante la cual se incorporó a cuatro parejas refugiadas a esta edición del programa, fortaleciendo así su carácter incluyente.

Durante la ceremonia se realizó la entrega simbólica de actas de matrimonio, seguida de un brindis, el tradicional corte de pastel y el vals de las parejas, quienes posteriormente convivieron con sus seres queridos para celebrar este importante acontecimiento.

En el evento estuvieron presentes Catalina Labastida Pérez, directora del Registro Civil del Estado de Coahuila; Ivonne Espinosa Torres, directora de Programas Sociales, en representación de Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Rebeca Razgado Aguilar, oficial adjunta de la Oficialía 50 del Registro Civil; Luis Esteban Esquivel Cortés, titular de la Oficialía 54 del Registro Civil; y Erika Pacheco, en representación de Marcos Ezequiel Solís Vega, director del Instituto Estatal de Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Coahuila.