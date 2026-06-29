Javier Díaz González encabeza honores a la bandera en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El alcalde Javier Díaz González encabezó los honores a la bandera en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, donde reafirmó el compromiso de trabajar de manera coordinada con docentes y padres de familia para fortalecer el desarrollo integral de la niñez saltillense.

Durante la ceremonia, el Edil destacó que el deporte y la cultura son herramientas fundamentales para construir una mejor comunidad y contribuir a la formación de las nuevas generaciones. "Vamos a seguir trabajando juntos, sociedad y gobierno, para seguir construyendo la ciudad en la que vivimos; el deporte y la cultura son muy importantes en esta administración municipal para generar una mejor comunidad", expresó Díaz González.

Como parte de las acciones de apoyo a la comunidad escolar, el programa Amor en Movimiento, impulsado por el DIF Saltillo que preside honorariamente Luly López Naranjo, llegó al plantel para brindar consultas médicas y odontológicas, además de pruebas de audiometría y exámenes optométricos.

El director de la escuela, Óscar Calvillo Alcázar, agradeció al alcalde y al DIF Municipal por los beneficios otorgados a la institución educativa. "Es de reconocer la labor que realizan porque están al tanto y apoyan a quienes más lo necesitan; sabemos que el trabajo unido es la base para un mejor futuro para las y los niños", señaló.

En representación de la comunidad estudiantil, Sebastián Gutiérrez Flores, finalista estatal de la Olimpiada Infantil del Conocimiento, reconoció los apoyos brindados por el Gobierno Municipal. "Para nosotros, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, es un ejemplo de que con esfuerzo, disciplina y dedicación se pueden lograr muchas cosas", comentó el estudiante.

En el evento participaron la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Patricia Villarreal Cavazos; el director general de Educación Primaria, Edgar Alejandro Veloz Pachicano; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, así como alumnos, docentes, madres y padres de familia.