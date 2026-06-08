Javier Díaz González entrega reconocimientos en Saltillo: Cabildo Infantil 2026

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezaron los honores a la bandera en la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, donde entregaron reconocimientos a tres integrantes del Cabildo Infantil 2026 que estudian en este plantel.

Se trata del alcalde del Cabildo Infantil, Gael Emiliano Agundis Rodríguez; la segunda regidora, Hanna Valentina Cárcamo Castillo; y el séptimo regidor, Edwin Mateo Agüero Valdés, cuyas propuestas fueron seleccionadas entre las más de 8 mil 100 recibidas en la edición de este año.

En su mensaje, el alcalde Javier Díaz González agradeció el trabajo que realizan todos los días docentes, madres y padres de familia para brindar mayores oportunidades de desarrollo a la niñez saltillense. "Nosotros como gobierno tenemos el compromiso de trabajar cercanos a ustedes, de trabajar todos los días de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer de Saltillo una mejor ciudad", expresó Díaz González.

La directora de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Karla Guadalupe Martínez Nuncio, agradeció la visita y los apoyos otorgados por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo. "Quiero reconocer la labor que realiza el alcalde Javier Díaz González y su esposa, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, por el trabajo que realizan todos los días para impulsar una educación integral para nuestras niñas y niños", apuntó la Directora.

En representación de sus compañeras y compañeros, Gael Emiliano Agundis Rodríguez, alcalde del Cabildo Infantil 2026, también se sumó a los agradecimientos por los apoyos recibidos. "Gracias por impulsar acciones que fortalecen nuestra comunidad; cuando la educación se fortalece es posible construir un futuro lleno de esperanza", comentó Agundis Rodríguez.

En la ceremonia de honores a la bandera también estuvieron presentes el diputado local Ángel Mahatma Sánchez Guajardo; la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Patricia Villarreal Cavazos; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; así como integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales y madres y padres de familia.