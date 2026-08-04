Entregan Javier y Luly "Apoyos de Corazón"

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, realizaron la segunda entrega del 2026 del programa "Apoyos de Corazón", con el que se benefician a cientos de adultos mayores con varias entregas a lo largo del año.

Díaz González destacó que en su administración municipal se trabaja todos los días con el objetivo de ofrecer oportunidades de desarrollo a los diferentes sectores de la población.

El Alcalde reconoció el esfuerzo que han realizado las y los adultos mayores a lo largo de su vida y dijo que su contribución ha sido fundamental para que hoy Saltillo sea una de las mejores ciudades para vivir a nivel nacional.

"Ustedes son nuestro orgullo y son un ejemplo para todos nosotros porque a través de los años han trabajado por la grandeza de esta ciudad de Saltillo, para que actualmente tenga estos indicadores en seguridad, desarrollo económico y desarrollo social", apuntó Díaz González.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, agradeció el respaldo del alcalde Javier Díaz González y se sumó al reconocimiento a los adultos mayores y al papel que desempeñan en la comunidad.

"El alcalde Javier Díaz siempre nos respalda en las acciones que realizamos en el DIF Saltillo y nos pide que estemos cercanos a ustedes; porque son un orgullo y ejemplo de trabajo y esfuerzo", afirmó la López Naranjo.

A través del programa "Apoyos de Corazón", se beneficia a mil 668 adultos mayores con tres entregas a lo largo del año, con las cuales se busca que cubran algunas de sus necesidades básicas.

En representación de las y los beneficiarios, el señor Tomás Sánchez Rangel, dijo que estos apoyos son muy importantes para su bienestar por lo que agradeció al alcalde Javier Díaz González y a la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo por estar al tanto de estas ayudas.

"Este apoyo significa mucho para nosotros, nos ayuda a comprar lo que necesitamos y nos da más tranquilidad; gracias por ayudarnos en esto para llevar una vida más digna", dijo el señor Sánchez Rangel.

En el evento también estuvo el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; el director de Fortalecimiento Social de este mismo organismo, Carlos Enrique Muller de Luna; así como las personas que recibieron el apoyo y sus acompañantes.