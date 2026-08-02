Saltillo: Entregan premios de lealtad a trabajadores de Stellantis

Saltillo, Coah. - El alcalde Javier Díaz González acompañó al secretario general de la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana, Guillermo Díaz Castañeda, durante la entrega de más de mil becas, la clausura del Campamento de Verano 2026, la entrega de 900 Premios de Lealtad y la distribución de cerca de 5 mil apoyos para las y los trabajadores de la Sección 23 de las cuatro plantas del Complejo Coahuila de Stellantis México.

En su mensaje, el alcalde destacó que la coordinación entre trabajadores, sindicatos, empresas y autoridades ha permitido fortalecer la seguridad y consolidar a Saltillo como una de las ciudades con mejores indicadores de competitividad y calidad de vida del país.

Señaló que actualmente más de 10 mil trabajadores de las diferentes plantas del Complejo Coahuila de Stellantis México ya forman parte de los grupos de WhatsApp de Seguridad, estrategia que fortalece la comunicación entre las y los trabajadores y las autoridades, y contribuye a mantener la tranquilidad y la seguridad de las familias.

Asimismo, resaltó el trabajo que se realiza junto con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar obras y acciones que benefician directamente a las y los trabajadores, como la rehabilitación y ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero, la cual mejorará la movilidad, brindará mayor seguridad vial y reducirá los tiempos de traslado.

"Las y los trabajadores han puesto el nombre de Saltillo en lo más alto de la industria automotriz. Hoy, con la incorporación de más de 10 mil trabajadores a los grupos de WhatsApp de Seguridad, fortalecemos la coordinación para seguir construyendo la capital más segura de México. Mi reconocimiento también es para sus familias, porque con su esfuerzo y compromiso hacen posible que Saltillo siga siendo la mejor ciudad para vivir", señaló Javier Díaz González.

Por su parte, el secretario general de la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana, Guillermo Díaz Castañeda, reconoció la coordinación que existe entre el sindicato, las empresas y los gobiernos estatal y municipal para impulsar acciones que fortalecen la seguridad, la movilidad y el bienestar de las y los trabajadores.

Durante las actividades, el alcalde reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de mantener una estrecha coordinación con el sector productivo y las organizaciones sindicales para impulsar acciones que fortalezcan la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de las y los trabajadores.