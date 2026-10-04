Javier Díaz González entrega más de 80 toneladas de semilla forrajera en Saltillo

Saltillo, Coah. - Como parte de las acciones para fortalecer el sector rural, el alcalde Javier Díaz González dio a conocer que, en coordinación con el Gobierno del Estado, se entregaron más de 80 toneladas de semilla forrajera en beneficio de los productores de las 106 comunidades rurales de Saltillo.

Díaz González señaló que esto fue posible gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal de Saltillo y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural.

"En conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas trabajamos de manera permanente para acercar los apoyos directamente a nuestras comunidades rurales. Queremos que las mujeres y hombres del campo cuenten con mejores condiciones para realizar su trabajo y fortalecer su producción", afirmó el alcalde.

En representación del alcalde Javier Díaz González, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, encabezó la entrega con la que se busca contribuir al fortalecimiento de los cultivos y la producción del campo.

Durante la entrega, Moreno Aguirre destacó la importancia de continuar respaldando a las mujeres y hombres que diariamente trabajan la tierra y contribuyen al desarrollo de las comunidades rurales.

"Con estas acciones, el Municipio de Saltillo y el Estado refrendamos nuestro compromiso de acompañar a las y los productores, atender las necesidades del campo y acercar apoyos que fortalezcan sus condiciones de producción", señaló.

En el evento estuvieron presentes Arnoldo Martínez Cano, subsecretario de Agricultura del Gobierno del Estado; Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural; Refugio Rodríguez Bernal, coordinador de Mejora Coahuila en la zona rural; el regidor Juan Carlos Villarreal Garza; así como autoridades ejidales y productores del campo.