Javier Díaz González promueve el Festival Ánimas del Desierto 2026 en Saltillo con actividades culturales

Saltillo, Coah. - La Alameda Zaragoza cobró vida con las actividades que se llevaron a cabo como parte del Festival Ánimas del Desierto 2026, que impulsa el alcalde Javier Díaz González en Saltillo.

Bajo la coordinación de César Delgado "Bola", se presentó "Fuego nocturno", un espectáculo circense que cautivó a las familias saltillenses que se dieron cita en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco de la Alameda.

En esta misma sede, la Academia de Baile Pasos Firmes presentó "Chumbala cachumbala", un festival de danza aérea y baile moderno que disfrutaron las y los presentes.

Los recorridos históricos continúan con éxito y, en esta ocasión, se llevó a cabo uno en Casa Purcell, donde saltillenses de todas las edades tuvieron la oportunidad de conocer la historia que guarda este emblemático lugar ubicado en la calle Hidalgo.

En el Centro Cultural Teatro García Carrillo, Osiel Ochoa presentó la conferencia "La verdad detrás de lo paranormal", y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UA de C se llevó a cabo "La noche de las ánimas, leyendas tradicionales de Saltillo", a cargo de Mario Villanueva.

Asimismo, continúa la gran afluencia de personas en el Festival Paso de la Mariposa Monarca, que RUMA Arte y Comunidad montó en Paseo Capital, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, callejón Santos Rojo, Plaza Nueva Tlaxcala y el patio del antiguo ICOCULT.

También se mantiene vigente la exposición de Calaveras Saraperas en Paseo Capital, Plaza de Armas, Paseo Villalta y Parque Centro.