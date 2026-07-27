Contactanos
Coahuila

Javier Díaz González promueve la salud en la Ruta Recreativa de Saltillo

La Ruta Recreativa se lleva a cabo cada domingo en el bulevar Venustiano Carranza, promoviendo la actividad física y la convivencia familiar.

Por Staff / La Voz - 27 julio, 2026 - 06:12 p.m.
Javier Díaz González promueve la salud en la Ruta Recreativa de Saltillo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SALTILLO, COAH.- Familias saltillenses acudieron este domingo a la Ruta Recreativa para realizar actividad física, convivir y disfrutar de las actividades ofrecidas por dependencias del Gobierno Municipal sobre el bulevar Venustiano Carranza.

      Como parte de esta tradición dominical, y por indicaciones del alcalde Javier Díaz González, distintas áreas municipales participaron con servicios y actividades para las y los asistentes.

      La Dirección de Salud Pública Municipal brindó atención médica gratuita, con consultas generales y detección de diabetes e hipertensión para quienes solicitaron estos servicios.

      Además, con el objetivo de promover el cuidado y bienestar de los seres sintientes, se aplicaron sin costo vacunas antirrábicas y desparasitaciones a mascotas.

       

      Durante el recorrido se observó a familias completas caminando, trotando, utilizando patines o bicicletas, algunas acompañadas por sus animales de compañía.

      El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a participar cada domingo en la Ruta Recreativa, que durante la temporada de verano opera de 6:30 a 11:30 horas sobre el bulevar Venustiano Carranza.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados