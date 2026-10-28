Javier Díaz González inaugura el Centro de Acopio PetStar en Saltillo

Saltillo, Coah. - El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la ceremonia de inauguración del Centro de Acopio PetStar y el Salón Vive, de Arca Continental, espacios que promueven la economía circular a través del acopio y reciclaje de botellas PET.

Díaz González comentó que Saltillo es una de las ciudades más competitivas a nivel nacional, gracias al trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la iniciativa privada, por lo que su gobierno se suma a la labor que realizan en este centro de acopio.

"Este tipo de espacios son muy importantes para fortalecer la cultura del reciclaje, así como la importancia que estas acciones tienen en favor de un mejor entorno para todos", comentó el alcalde de la ciudad.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer, coincidió al señalar que este tipo de proyectos son un ejemplo de lo que se busca en Coahuila, que es el desarrollo y bienestar.

"En el Gobierno del Estado reafirmamos el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el alcalde Javier Díaz González y la iniciativa privada para que en Coahuila siga el desarrollo y bienestar de las familias", declaró Cepeda Boehringer.

El gerente de Ventas Región Noreste de Arca Continental, Rafael Gutiérrez, agradeció el apoyo de las autoridades municipales y estatales para concretar este centro de reciclaje, que es el número 24 de su tipo en todo el territorio nacional.

"El trabajo en conjunto en este proyecto habla de la preocupación que se tiene en Saltillo y en Coahuila por el entorno ecológico", apuntó el representante de esta firma.

Por su parte, el director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de PetStar, Carlos Mendieta, dio a conocer que en este centro de acopio se invirtieron 26 millones de pesos y que tiene una capacidad de recuperación de mil 200 toneladas de botellas al año.

Agregó que las botellas recuperadas en Saltillo, así como las del resto de los centros de acopio, son trasladadas a la ciudad de Toluca, donde se ubica la planta de reciclaje para concretar este proceso.

Al evento también asistieron el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés; así como directivos y trabajadores de la empresa.