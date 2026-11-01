Gobierno Municipal de Saltillo realiza limpieza de rejillas pluviales

SALTILLO, COAH.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, intensificó los trabajos de mantenimiento, reparación y desazolve de rejillas pluviales, así como las labores de limpieza en distintos sectores de la ciudad para reducir riesgos y prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.

Este jueves, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" repararon y dieron mantenimiento a las rejillas pluviales del paso a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de las curvas de La Landín, y del cruce de las calles 11 y 6, en la colonia Morelos.

Las acciones buscan mejorar las condiciones de la infraestructura pluvial y brindar mayor seguridad a los automovilistas, particularmente en puntos donde la acumulación de agua puede representar un riesgo para la circulación.

De manera simultánea, el Gobierno Municipal, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, intensificó el desazolve de rejillas y el retiro de basura, tierra y otros desechos acumulados en distintos puntos del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Fundadores, entre otras vialidades.

El alcalde señaló que estos trabajos permiten atender oportunamente la infraestructura y disminuir los riesgos para la población ante las precipitaciones.

"Con estas acciones atendemos de manera oportuna la infraestructura, reducimos posibles riesgos y brindamos mayor seguridad a nuestras familias saltillenses, sobre todo en puntos donde el escurrimiento de agua requiere atención especial", expresó Javier Díaz.

Como parte de las labores complementarias, brigadas municipales realizaron una limpieza profunda en un tramo del arroyo La Encantada, específicamente en el paso peatonal que conecta las colonias Valle Verde y San Nicolás de los Berros, a la altura de las calles Las Camelias y Durazno.

Además, personal municipal podó palmeras de la especie Washingtonia ubicadas en el camellón central de la calle Guillermo Purcell, entre Miguel Ramos Arizpe y Juan Aldama, en el Centro Histórico, con el propósito de fortalecer la seguridad de peatones y visitantes.

El Ayuntamiento informó que estas acciones forman parte de las labores preventivas para mantener en condiciones adecuadas la infraestructura urbana y reducir posibles afectaciones durante las lluvias.