Javier Díaz González llama a la ciudadanía a participar en elecciones de Saltillo

SALTILLO, Coahuila.-

En el marco de la jornada electoral para la renovación del Congreso del Estado de Coahuila, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta y reportar cualquier incidencia que pudiera presentarse durante el desarrollo de las votaciones, con el objetivo de preservar el orden y la seguridad en todo el municipio.

Tras emitir su voto este domingo en el Colegio Albatros, acompañado de su esposa, Luly López, el edil destacó que el proceso electoral transcurre en un ambiente de tranquilidad y participación responsable, sin incidentes relevantes que pongan en riesgo el desarrollo de la elección.

Díaz González señaló que la seguridad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de las casillas son una prioridad durante esta jornada, por lo que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene un monitoreo permanente en distintos puntos de la ciudad para atender cualquier eventualidad de manera inmediata.

"Cualquier reporte o situación que observe la ciudadanía puede hacerse llegar a la Comisaría. Estamos atentos a cualquier incidencia para actuar de manera inmediata", expresó.

El alcalde informó que algunos reportes recibidos han estado relacionados con retrasos en la apertura de casillas y diferencias menores entre representantes de partidos políticos, situaciones que calificó como parte de la dinámica habitual de una elección y que han sido atendidas oportunamente por las autoridades.

Asimismo, destacó la coordinación entre las corporaciones de seguridad, Protección Civil y las distintas dependencias municipales, lo que ha permitido mantener condiciones de orden durante el proceso electoral.

Díaz González reconoció la participación cívica de los saltillenses y afirmó que la cultura de respeto y convivencia democrática construida a lo largo de los años ha contribuido a que la jornada se desarrolle en un ambiente familiar y pacífico.

Finalmente, reiteró el llamado a la población para acudir a las urnas con confianza y colaborar con las autoridades mediante el reporte de cualquier situación irregular que pudiera afectar el desarrollo de la elección.