Víctor Alberto García Padilla es víctima de homicidio en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, Coah.- Un hombre de 27 años, identificado como Víctor Alberto García Padilla, fue víctima de homicidio en Ramos Arizpe, luego de que la necropsia estableciera que murió a consecuencia de una herida punzocortante en el tórax.

El cuerpo fue localizado la tarde del pasado viernes en un inmueble ubicado en el sector de Lázaro Cárdenas y Veracruz, donde fue encontrado en el piso de una de las habitaciones.

De acuerdo con los resultados de la necropsia de ley, la lesión mortal se encontraba en el lado izquierdo del tórax. En el lugar también fueron localizadas manchas de color rojo tanto en el cuerpo como en el acceso a la habitación.

El cadáver fue localizado por José Facio Soria, quien posteriormente dio aviso a las autoridades.

Personal de Servicios Periciales acudió al inmueble para realizar el procesamiento de la escena y recabar los indicios relacionados con el caso. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicó la necropsia y se realizaron las demás diligencias correspondientes.

Las autoridades establecieron que el inmueble cuenta con diversos cuartos utilizados por distintas personas, por lo que no es considerado el domicilio fijo de la víctima.

Como parte de las primeras líneas de investigación, se presume que García Padilla caminaba por la zona cuando habría sido atacado por delincuentes, quienes presuntamente lo llevaron al inmueble con la intención de despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada por la investigación ministerial.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las indagatorias para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió la agresión e identificar y llevar ante la justicia a quien resulte responsable.