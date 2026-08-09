Reforestación en Saltillo: 5 mil pinos piñoneros plantados

Saltillo, Coah.- El alcalde Javier Díaz González informó que, gracias al esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal de Saltillo y la empresa RIC ENERGY, se inició la reforestación de 5 mil pinos piñoneros que permitirán la recuperación de 8 hectáreas en el Cañón de San Lorenzo.

Mencionó que la empresa RIC ENERGY realizó una donación de 3 mil 125 pinos piñoneros, mientras que la aportación del municipio es de mil 875 árboles adicionales. "Me da mucho gusto estar aquí en el Cañón de San Lorenzo, espacio emblemático de nuestra ciudad, donde refrendamos el compromiso con la protección del medio ambiente. Reconozco y agradezco el compromiso de RIC ENERGY para fortalecer la conservación de nuestras áreas naturales", dijo.

Acompañado por el teniente coronel Rey Ángel Rodríguez Alcocer, comandante del 69 Batallón de Infantería, Javier Díaz señaló que este tipo de acciones ayudan a poder aportar un granito de arena para que las futuras generaciones tengan un mejor Saltillo. Mencionó además que de manera permanente se suman con las iniciativas del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con la campaña estatal "Verde Verde Coahuila 2026", impulsada en los 38 municipios del estado.

Asimismo, el alcalde agradeció el trabajo de los brigadistas que ha permitido la reforestación de más de 26 mil árboles en la mancha urbana de Saltillo. Ian Armstrong Zambrano, presidente de RIC ENERGY, reconoció al alcalde Javier Díaz y al gobernador Manolo Jiménez por su compromiso con el medio ambiente y su apoyo en acciones como esta. "En RIC Energy creemos firmemente que el desarrollo empresarial debe ir acompañado de la comunidad y tenemos el compromiso de contribuir con el cuidado y preservación de nuestro entorno. Un árbol que plantemos hoy representa una inversión para el futuro y por ello es un privilegio poder participar y sumar en proyectos que generan un gran impacto para la comunidad", dijo.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, mencionó que se inició con la plantación de los árboles de 1 a 2 metros de altura y plantas de diferentes especies con una altura de 35 centímetros en el Cañón de San Lorenzo, trabajo que se llevará a cabo gradualmente, hasta finalizar el año. "El objetivo principal es mejorar la calidad del aire, la absorción de CO2, la mitigación del cambio climático, la prevención de erosión del suelo y el embellecimiento de la zona de recreación", dijo.

En representación de sus compañeros de la Brigada Forestal, Gerardo Benjamín Burciaga Dávila señaló que esta reforestación contribuirá significativamente en el cuidado del medio ambiente y, sobre todo, en un lugar tan emblemático como el Cañón de San Lorenzo. En la reforestación del Cañón de San Lorenzo participaron personal del municipio y el estado, así como de PROFAUNA, universidades y voluntarios.

Durante el evento de reforestación estuvieron presentes los regidores Mario Mata Quintero y Blanca Esthela Herrera Paisano, Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento de Saltillo; Manuel Jesús Niño Covarrubias, jefe de Proyectos de Conservación en representación de Diana Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente del Estado de Coahuila; Sergio Carlos Marines Gómez, director de Protección a la Fauna Mexicana (PROFAUNA); y Mariana Leal Lara, directora de Conservación de San Lorenzo AC.