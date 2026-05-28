Saltillo se prepara para el FUTFEST 2026: Juegos mecánicos y actividades

SALTILLO, Coahuila.- A poco más de dos semanas del inicio del FUTFEST Saltillo 2026, el ambiente mundialista ya empieza a sentirse en la capital coahuilense. Desde esta semana comenzaron los trabajos de instalación de los juegos mecánicos que formarán parte de las atracciones principales del festival organizado por el Gobierno Municipal en el Biblioparque Norte. Personal de la empresa Espectaculares García realiza el montaje de diversas estructuras recreativas que serán habilitadas para niñas, niños y familias durante el desarrollo del evento. Entre los primeros juegos visibles destacan una rueda de la fortuna, carros chocones y una montaña rusa, además de otras atracciones que continúan en proceso de ensamblaje. La actividad en la zona ha despertado la curiosidad de vecinos y conductores que circulan por el sector norte de Saltillo, donde poco a poco se observa la transformación del espacio que recibirá a miles de visitantes durante la temporada mundialista.

El FUTFEST Saltillo 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio y contempla una agenda de 120 actividades recreativas, deportivas y culturales relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol. Durante la presentación oficial del evento, el alcalde Javier Díaz González destacó que el objetivo es aprovechar la cercanía con Monterrey —una de las sedes oficiales del Mundial 2026— para atraer turismo y generar beneficios económicos para la ciudad. Además de los juegos mecánicos, el festival contará con transmisiones de 50 partidos en pantallas gigantes, concursos de habilidades futbolísticas, torneos, espectáculos culturales, áreas gastronómicas y venta de productos alusivos al fútbol.

El programa artístico también incluirá conciertos masivos con agrupaciones reconocidas del regional mexicano como Bronco, Los Invasores de Nuevo León, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Liberación, Los Mier y Sonido Mazter, entre otros. Las autoridades municipales informaron que el acceso general al FUTFEST tendrá un costo de recuperación de 65 pesos. Los boletos podrán adquirirse en sucursales de JR Sombreros y mediante la plataforma Tickettogo. Asimismo, el Ayuntamiento adelantó que las actividades del festival se integrarán a la programación del Festival Internacional de las Artes FINA 2026, sumando más de 400 eventos culturales y recreativos en distintos puntos de la ciudad durante junio y julio.