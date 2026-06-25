Riquelme, el candidato ideal para Torreón, según Javier Díaz

SALTILLO, COAH.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que Miguel Ángel Riquelme Solís es el perfil ideal para encabezar el Ayuntamiento de Torreón y aseguró que, de concretarse su llegada a la Alcaldía, ambos municipios trabajarán de manera coordinada para fortalecer la seguridad y el desarrollo de Coahuila. Díaz destacó la trayectoria del actual senador y sostuvo que ha dado resultados en cada una de las responsabilidades públicas que ha desempeñado. "Lo conozco perfectamente y su perfil es el perfil ideal para Torreón. Es una persona que siempre, donde le ha tocado trabajar, ha dado resultados", señaló. El edil recordó la gestión de Riquelme al frente del Gobierno de Coahuila y resaltó los avances alcanzados en materia de seguridad, tema que calificó como la prioridad de prioridades para la entidad. Asimismo, consideró que la relación institucional entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el senador lagunero aporta estabilidad para que Torreón mantenga su ritmo de crecimiento y continúe fortaleciendo las condiciones de seguridad. "Viene a dar un tema de estabilidad, de que Torreón siga avanzando y siga avanzando a buen paso, pero sobre todo consolidando el tema de seguridad como la prioridad de prioridades", expresó. Díaz también manifestó su confianza en que una eventual administración encabezada por Riquelme dará continuidad al trabajo realizado por el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González. "Sé que a Torreón le va a ir bastante bien con Riquelme como alcalde y que los habitantes de ese gran municipio tienen la confianza, tienen la credibilidad, pero sobre todo ya con hechos que ha dado resultados en las diferentes funciones y responsabilidades que se ha desempeñado", afirmó. El presidente municipal de Saltillo destacó además la importancia de la coordinación entre las dos ciudades más pobladas de Coahuila: la capital del estado y Torreón, principal municipio de la Comarca Lagunera. En ese sentido, aseguró que mantendrá una relación de colaboración con el eventual Gobierno municipal de Torreón para respaldar las acciones del Ejecutivo estatal. "Vamos a trabajar muy coordinados también en Torreón, Miguel Riquelme; nosotros acá en Saltillo, pero sobre todo desde nuestras trincheras y desde nuestros municipios seguir consolidando la grandeza de Saltillo y la grandeza de Torreón", indicó. Añadió que el trabajo conjunto permitirá fortalecer el desarrollo regional y contribuir a que Coahuila continúe consolidándose como una de las entidades con mejores condiciones de seguridad y competitividad del país.