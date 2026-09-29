Javier Díaz González se reúne con NADBank para proyectos en Saltillo

Saltillo, Coah. - El alcalde Javier Díaz González sostuvo una reunión de trabajo con Alejandro Olivo Villa, director general adjunto del Banco de Desarrollo de América del Norte, NADBank, para revisar proyectos estratégicos que representen más beneficios y oportunidades para las y los saltillenses.

Díaz González destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se trabaja de manera coordinada para mantener el crecimiento ordenado de la ciudad y fortalecer su infraestructura.

Mencionó que el Banco de Desarrollo de América del Norte es una institución financiera binacional establecida por los gobiernos de México y Estados Unidos, enfocada en impulsar inversiones en infraestructura que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades.

Javier Díaz señaló que su administración mantiene una gestión permanente y fortalece la vinculación con organismos e instituciones nacionales e internacionales como esta para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de Saltillo y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

"Seguimos generando alianzas que nos permitan concretar proyectos estratégicos para nuestra ciudad. Vamos a aprovechar todas las oportunidades que representen beneficios para nuestra gente", afirmó el alcalde.

Javier Díaz reiteró que el Gobierno municipal continuará con las gestiones y el trabajo coordinado con diferentes instituciones para impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo y la calidad de vida en Saltillo.