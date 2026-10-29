Cirugía de cataratas en Saltillo: Luly López y Javier Díaz apoyan a beneficiarios

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la ceremonia de retiro de parches de la segunda jornada del programa de cirugía de cataratas "Visión con Amor".

En el evento se dio a conocer que en esta ocasión se realizaron 215 procedimientos quirúrgicos, con lo que se atendió al 100 por ciento de las solicitudes que se recibieron por parte de la población.

El alcalde Díaz González añadió que en lo que va de su administración municipal se han realizado 975 cirugías de cataratas, gracias al trabajo coordinado entre las diferentes instancias. "Con el retiro de parches de la segunda jornada de Cirugía de Cataratas, celebramos un paso más para recuperar la claridad en su mirada y brindarles la oportunidad de vivir con mayor autonomía, seguridad y bienestar", señaló.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, agradeció al alcalde Javier Díaz González por apoyar e impulsar todas las acciones que se realizan a favor de los sectores de la población más vulnerables. "Nos llena de emoción y orgullo estar aquí en este retiro de parches, gracias por confiar en nosotros; vamos a seguir trabajando para apoyar a quienes más lo necesitan para que tengan una mejor calidad de vida", comentó López Naranjo.

Para hacer posible este programa trabajan de manera coordinada el gobierno municipal, a través del DIF Saltillo, la Secretaría de Salud del Estado, así como el Patrimonio de la Beneficencia Pública.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, José Raymundo Zamarripa Castillo, agradeció la disposición y el trabajo coordinado con el alcalde Javier Díaz González, así como con el DIF Saltillo. "Así vamos a seguir trabajando en equipo, también reconozco y agradezco el trabajo del equipo médico, del personal de enfermería, así como de todas las instancias que se suman a este programa", declaró Zamarripa Castillo.

Durante el evento, las autoridades retiraron el parche a algunas de las personas beneficiarias de este programa, entre ellas la señora Rosa María Silva Olivarez y el señor Gamaliel de la Rosa García.

"Yo tenía ya varios años con este problema en mi vista y ahora quiero dar las gracias porque con esto nos dan una mejor calidad de vida, gracias a todos quienes hacen esto posible", comentó de la Rosa García.

En el evento también estuvieron Ivonne Espinoza Torres, directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, en representación de la presidenta honoraria de este organismo, Liliana Salinas Valdés; José Luis Alcalá Narro, de Mejora Coahuila; Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Latiffe Eloísa Burciaga Neme, del Patronato de la Beneficencia Pública; así como beneficiarios del programa y sus familiares.