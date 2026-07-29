Javier Díaz anuncia construcción de puente peatonal en Saltillo: 2.5 millones de pesos invertidos

Saltillo, Coah.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal municipal intensificó las obras en la construcción del puente peatonal que atraviesa el arroyo La Encantada, el cual conectará los diferentes sectores del fraccionamiento Hacienda Narro, al sur de Saltillo.

Javier Díaz destacó el apoyo del gobernador Manolo Jiménez en la construcción de esta infraestructura, en la que se invierten 2.5 millones de pesos, que fortalecerá la movilidad peatonal y ofrecerá un cruce más seguro para niñas, niños, estudiantes, personas adultas mayores y vecinos que diariamente transitan por este punto ubicado a la altura de las calles Jimulco, Sierra Hermosa y Tanque Viejo.

De manera paralela y como parte de los trabajos de la Brigada Integral en el distribuidor vial El Sarape, personal de "Aquí Andamos" rehabilitó las barreras de contención ubicadas en el entronque del bulevar Francisco Coss y Paseo de la Reforma, con el propósito de ofrecer mayor protección a las y los miles de automovilistas que diariamente circulan por este lugar.

Asimismo, cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza integral y deshierbe en la plaza pública de la colonia Esperanza, ubicada entre las calles Principal y Kilómetro 6, donde se retiró maleza y desechos para recuperar este espacio de convivencia y ofrecer un entorno más limpio y seguro para sus habitantes.

Además, este miércoles también se atendieron con acciones similares diversas plazas públicas de la colonia Magisterio Sección 38, localizadas entre las calles Estela Barragán de la Fuente, Francisco Samaniego Rodríguez y Víctor Recio.

El Gobierno Municipal mantiene su estrategia permanente de atención integral en todos los sectores y atiende los reportes realizados al Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, para fomentar entornos más seguros.