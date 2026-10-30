Javier Díaz refuerza mantenimiento de rejillas pluviales en Saltillo

Lluvias y fortalecer la seguridad de la población, el alcalde Javier Díaz González intensificó los trabajos de mantenimiento preventivo, reparación y desazolve de rejillas pluviales en los distintos sectores de Saltillo.

Este jueves, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" realizaron labores de reparación y mantenimiento de las rejillas pluviales ubicadas en el paso a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de las curvas de La Landín, así como en el cruce de las calles 11 y 6, de la colonia Morelos, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad vial en la ciudad.

De manera simultánea, el Gobierno Municipal, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, reforzó los trabajos de desazolve y retiro de basura, tierra y otros desechos acumulados en las rejillas pluviales de diferentes sectores de la ciudad, con intervenciones en distintos puntos del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Fundadores, entre otras vialidades, para disminuir posibles afectaciones por acumulación de agua.

"Con estas acciones atendemos de manera oportuna la infraestructura, reducimos posibles riesgos y brindamos mayor seguridad a nuestras familias saltillenses, sobre todo en puntos donde el escurrimiento de agua requiere atención especial", señaló el alcalde Javier Díaz.

Asimismo, brigadas municipales realizaron labores de limpieza profunda en un tramo del arroyo La Encantada, ubicado en el paso peatonal que conecta a las colonias Valle Verde y San Nicolás de los Berros, a la altura de las calles Las Camelias y Durazno.

Además, para fortalecer la seguridad de saltillenses y visitantes, personal municipal realizó trabajos de poda de palmeras de la especie Washingtonia, ubicadas en el camellón central de la calle Guillermo Purcell, entre Miguel Ramos Arizpe y Juan Aldama, en el Centro Histórico de Saltillo.