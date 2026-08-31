Javier Díaz refuerza operativos en bares y antros de Saltillo

SALTILLO, COAH.- El Ayuntamiento de Saltillo reforzó durante el fin de semana los operativos en bares y antros de distintos sectores de la ciudad, informó el alcalde Javier Díaz.

El funcionario señaló que las acciones de vigilancia no se concentran únicamente en el Centro Histórico, sino que se realizan en diferentes sectores de la comunidad.

Como parte de estos operativos, se han aplicado multas, realizado clausuras y emitido notificaciones a establecimientos, acciones que, afirmó, continuarán y se incrementarán.

Díaz aclaró que el objetivo no es impedir que los establecimientos permanezcan abiertos ni limitar que la ciudadanía salga a divertirse.

"Claro que pueden estar abiertos, claro que la gente puede salir a divertirse", señaló el alcalde, quien destacó que esta actividad es normal en una ciudad como Saltillo, a la que calificó como segura.

Explicó que las acciones buscan mantener el orden y contribuir a una mejor convivencia en la comunidad.

Por otra parte, Díaz informó que también se fortalecerá el patrullaje de padres de familia en las inmediaciones de escuelas, en coordinación con la Comisaría.

Detalló que los padres participantes reciben capacitación, además de un kit, uniforme, equipamiento y herramientas para apoyar en las labores viales en las calles cercanas a los planteles educativos.

El alcalde señaló que se buscará incrementar la cantidad de padres de familia que participan en estos operativos, con el propósito de reforzar la presencia en las zonas escolares y salvaguardar la integridad de las y los alumnos.