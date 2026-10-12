Jericó Abramo Masso informa sobre la rectificación de Los Chorros en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La falta de autorización ambiental mantiene pendiente el inicio de la rectificación del tramo de Los Chorros, en la carretera federal 57, pese a que el proyecto ejecutivo está concluido y cuenta con la anuencia correspondiente en materia de derecho de vía, informó el diputado federal Jericó Abramo Masso.

El legislador señaló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) le notificó, mediante un oficio, el estado que guarda el proyecto que ha impulsado desde 2021 para modificar el trazo carretero entre los kilómetros 230+700 y 235+000, cuerpo A, de la carretera federal 57, en la autopista Puerto México-La Carbonera.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia federal, el proyecto ejecutivo registra un avance del 100 por ciento. No obstante, la obra todavía requiere la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Abramo Masso explicó que la autoridad ambiental desechó la solicitud relacionada con el estudio técnico justificativo presentado por la SICT, por lo que esta dependencia se comprometió a entregar nuevamente la documentación durante los próximos días, con las correcciones correspondientes a las observaciones formuladas.

El diputado agregó que ya se autorizaron 20 millones de pesos para ejecutar los programas ambientales vinculados con la obra. Una vez que se apruebe el estudio técnico justificativo, será necesario cubrir el pago correspondiente al fondo forestal para completar el procedimiento de cambio de uso de suelo.

"Hoy ya hay una luz en el camino. Por fin me llega un oficio técnicamente explicando dónde va el proyecto y en cuánto tiempo tiene que salir", expresó.

El legislador estimó que las gestiones ambientales podrían quedar resueltas antes de finalizar 2026, lo que permitiría buscar que la obra sea contemplada en el presupuesto federal de 2027. Aclaró, sin embargo, que todavía deben completarse los trámites ante la Semarnat y avanzar en la asignación de recursos para llevarla a cabo.

Recordó que desde 2021 ha promovido puntos de acuerdo, reuniones y gestiones con distintas instancias federales, entre ellas la SICT, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También ha llevado el tema a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la Cámara de Diputados.

Abramo Masso destacó que la modificación del trazo de Los Chorros constituye una demanda prioritaria para Coahuila, debido a los accidentes ocurridos en ese sector carretero, donde se han registrado personas fallecidas y lesionadas, además de pérdidas económicas.

Como parte de los argumentos para concretar el proyecto, calculó que las afectaciones acumuladas a la logística durante la última década superan los 2 mil millones de pesos.

Consideró que la rectificación permitiría avanzar en el mejoramiento de la seguridad vial y reducir tanto las pérdidas humanas como los daños económicos asociados con los incidentes en este tramo de la carretera 57.

Finalmente, el diputado aseguró que mantendrá las gestiones ante las autoridades federales para destrabar la autorización ambiental y avanzar hacia la ejecución de una obra que, sostuvo, responde a una demanda histórica de miles de familias que utilizan esta vía.