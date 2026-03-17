Diputado Jericó Abramo Masso busca transparencia en hospitales privados

Con el objetivo de poner fin a prácticas abusivas y garantizar mayor transparencia en el sistema de salud privado, el Diputado Federal, Jericó Abramo Masso, encabezó el Segundo Foro de Trabajo de Usuarios de Seguros y Fianzas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

En este espacio plural, enfocado en el análisis de los hospitales privados en México, participaron legisladores de distintos Grupos Parlamentarios, directivos de instituciones médicas y especialistas, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el marco legal para proteger a millones de pacientes.

"El objetivo es claro: terminar con los excesos que afectan directamente a las y los usuarios. Estamos construyendo una legislación que brinde equilibrio entre la viabilidad del sector y la protección de las familias mexicanas", señaló Abramo Masso, Coordinador del Grupo de Trabajo.

Durante el foro, en donde la voz de directores de Hospitales Privados y de Legisladores Federales fue clara y argumentativa, se expuso el panorama actual del sistema de salud, los retos que enfrenta el sector privado, así como las inversiones necesarias para mejorar la calidad de la atención médica.

Asimismo, se destacó la importancia de generar reglas claras que eviten abusos en costos, servicios y coberturas, por tal motivo se puso en la mesa que estos ejercicios de diálogo permiten avanzar hacia soluciones concretas, colocando en el centro a las y los usuarios, con el propósito de garantizar acceso a servicios de salud dignos, justos y transparentes.

"Estamos en la construcción de una mejor iniciativa que ayude a terminar con excesos y a transparentar las tarifas médicas", enfatizó, "hemos escuchado cosas muy buenas en este foro, una de ellas en que todos coinciden en que hay que publicar los precios."

El legislador coahuilense aseguró que se debe fortalecer el mercado de manera transparente; combatir y sancionar a quienes abusen y a quienes hagan mal los usos de los seguros y de los hospitales.

"Venimos a buscar soluciones, ni ustedes ni nosotros queremos nada malo para el mercado, queremos que se fortalezca, ayúdenos a fortalecerlo; felicidades por su intervención, las cuales van a servir de manera muy importante para la ley y nos da gusto que quieran formar parte de la transparencia", apuntó.

A la reunión asistió el Diputado Carlo Antonio Altamirano, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como los Diputados Freyda Marybel Villegas Canché, Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario de Morena; la Diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM y la Diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, del Grupo Parlamentario del MC.

Además, del sector salud privado participó Jesús Ruiz López, Presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados; Héctor Flores Hidalgo, Director Jurídico del Hospital Español; Evaristo Prendes Cillero, del Hospital Ángeles Health System; Omar Silerio Martínez, Director General Corporativo de Hospitales Puerta de Hierro; Nora Leticia Ramírez García; Director General de Grupo Hospitalario; Jorge Azpiri López, Director de Desarrollo y Proyectos de Expansión TecSalud; Mario González Ulloa Arellano, Director General de Grupo Hospitalario; Mónica Rendón Bonilla, Directora Administrativa del Corporativo Hospital Satélite; Eduardo Ortiz Díaz, Co-fundador y CEO de Koltin; Isaac Francisco Chávez Díaz, Anestesiólogo; Luis Fernando Hernández Lezama, Presidente de la Asociación Soy Paciente; Ignacio García Téllez Mayoral, Economista especializado en ejecutar estrategias, gestionar proyectos, innovar procesos y lograr resultados.