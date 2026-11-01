Paredes López alerta sobre modificaciones en Modalidad 40 del IMSS en Coahuila

SALTILLO, Coah. - El Congreso de Coahuila recibió una propuesta para solicitar a la Cámara de Diputados federal que revise las recientes modificaciones relacionadas con la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante el riesgo de que las nuevas reglas limiten las opciones de los trabajadores para incrementar el monto de su pensión.

La iniciativa fue presentada por el diputado local Jesús Alfredo Paredes López, junto con integrantes del Grupo Parlamentario Alianza Coahuila del Partido Acción Nacional (PAN), mediante un punto de acuerdo que plantea examinar la legalidad y los alcances de las medidas aprobadas por el Consejo Técnico del organismo.

El legislador pidió que, de encontrarse posibles afectaciones, se impulsen mecanismos para proteger los derechos pensionarios de quienes realizan aportaciones voluntarias con la intención de obtener mejores condiciones económicas al momento de su retiro.

La Modalidad 40, cuyo nombre oficial es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a las personas que dejaron de trabajar formalmente continuar cotizando por cuenta propia ante el Seguro Social. Este mecanismo facilita acumular semanas de cotización y elevar el salario base considerado para calcular la pensión, principalmente entre quienes pertenecen al régimen de la Ley de 1973.

Paredes López destacó que este esquema permite a los trabajadores destinar recursos propios durante varios años para fortalecer sus ingresos al concluir su vida laboral. Por ello, consideró necesario revisar cualquier disposición que pudiera modificar las condiciones bajo las cuales realizan esas aportaciones.

El acuerdo del Consejo Técnico del IMSS fue publicado el pasado 21 de octubre, luego de una sesión extraordinaria celebrada el día 10 de ese mismo mes. Entre sus disposiciones contempla elaborar, en un periodo máximo de seis meses, un análisis sobre el impacto financiero que representa para el Instituto la Continuación Voluntaria.

En tanto se desarrolla esa evaluación, quienes ya están inscritos en la Modalidad 40 podrán conservar las condiciones vigentes hasta terminar el periodo contratado. No obstante, para las personas que concluyan dicho plazo o pretendan incorporarse posteriormente, se establece como referencia el último salario base de cotización registrado al momento de causar baja del régimen obligatorio, con la posibilidad de aumentarlo hasta en una unidad de medida y actualización.

Para el diputado panista, esta disposición podría afectar a quienes utilizan la modalidad precisamente para elevar su base de cotización mediante pagos realizados con sus propios recursos y, con ello, aspirar a una pensión más alta.

También expuso dudas sobre las facultades del Consejo Técnico del IMSS para establecer, mediante un acuerdo administrativo, restricciones que pudieran contraponerse a disposiciones legales o al principio constitucional de progresividad de los derechos.

Ante este escenario, el punto de acuerdo plantea que la Cámara de Diputados revise tanto la legalidad de las medidas como sus consecuencias para los derechohabientes, además de determinar acciones que impidan posibles afectaciones a quienes buscan mejorar sus condiciones de retiro.