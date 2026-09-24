Coahuila busca apertura de frontera para exportación de ganado

SALTILLO, COAH.- Coahuila mantiene gestiones con autoridades de Estados Unidos y Texas para que la entidad sea considerada en la próxima reapertura de la frontera para la exportación de ganado, luego de que Chihuahua avanzara con la habilitación de un segundo puerto de entrada.

Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, informó que durante una reciente visita a Texas, en la que acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas, se abordó el tema con productores pecuarios y autoridades estadounidenses.

El funcionario señaló que el estado mantiene un seguimiento constante de la situación sanitaria y aseguró que los registros de Coahuila se encuentran por debajo de los reportados en Chihuahua y Sonora.

Explicó que la determinación sobre la reapertura de los cruces corresponde exclusivamente al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por lo que Coahuila continuará proporcionando información sobre las condiciones sanitarias del ganado y realizando gestiones ante las autoridades correspondientes.

"Estamos haciendo mucho lobby, estamos platicando con autoridades tejanas, autoridades de Estados Unidos, con Senasica, diciéndoles cómo van los casos de Coahuila", señaló.

Montemayor Garza consideró que el protocolo establecido para el traslado de ganado está dando resultados, pues hasta ahora no se ha detectado el ingreso de animales con casos sospechosos ni con heridas.

El secretario explicó que Chihuahua dispondrá de aproximadamente un mes para avanzar en el proceso de apertura de su segundo puerto. Una vez concluido ese periodo, las autoridades estadounidenses podrían determinar cuál será la siguiente entidad en habilitar un cruce para la exportación.

Aunque todavía no existe una definición sobre el estado que continuará en el proceso, el funcionario expresó su expectativa de que Coahuila sea contemplada para la siguiente reapertura. Mientras se toma la decisión, agregó, el Gobierno estatal continuará atento a la evolución del proceso y mantendrá el contacto con las autoridades de Estados Unidos para presentar información sobre la situación sanitaria del ganado coahuilense.