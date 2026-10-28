Universidades de Coahuila logran empleo rápido para egresados

SALTILLO, COAH.- Los profesionistas recién egresados de universidades de la región sureste de Coahuila consiguen incorporarse al mercado laboral en un periodo aproximado de tres a seis meses, favorecidos por los programas de vinculación que los acercan al sector empresarial antes de terminar sus estudios.

José Luis Chapa Reséndiz, subsecretario de Empleo en Coahuila, explicó que esta coordinación se realiza mediante el Consejo de Vinculación, organismo que reúne a instituciones educativas, representantes de la iniciativa privada y autoridades para detectar las necesidades de las empresas y orientar la preparación académica hacia los perfiles que requiere el mercado.

Detalló que el contacto entre estudiantes y empleadores comienza desde el quinto o sexto semestre de las carreras profesionales, cuando los alumnos pueden participar en estadías, prácticas profesionales y programas de servicio social. Estas experiencias permiten que las compañías identifiquen posibles candidatos antes de que concluyan su formación, lo que facilita su contratación una vez que obtienen el título, señaló el funcionario.

Chapa Reséndiz indicó que la meta no consiste únicamente en reducir el tiempo que los jóvenes tardan en conseguir trabajo, sino también en procurar que ocupen puestos relacionados con sus estudios y tengan oportunidades de crecimiento en su especialidad. Como ejemplo, mencionó que quienes se forman como ingenieros en robótica deberían encontrar oportunidades laborales vinculadas con ese campo, en lugar de desempeñar actividades que no correspondan con los conocimientos adquiridos durante su carrera.

El subsecretario destacó que el Consejo de Vinculación, presidido por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), integra a rectores de las principales universidades de la región y a representantes empresariales. Esta estructura permite identificar las habilidades y competencias que demanda actualmente la industria.

Como parte de estas acciones, estudiantes de noveno semestre de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) participaron en la feria del empleo de Ramos Arizpe de este miércoles, donde tuvieron contacto directo con empresas que ofrecen tanto oportunidades de contratación como espacios para realizar prácticas profesionales. El funcionario subrayó que la comunicación constante entre las instituciones educativas y el sector productivo es indispensable para actualizar la formación de los estudiantes conforme a las necesidades de las empresas y facilitar su ingreso al mercado laboral.