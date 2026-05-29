Baja ocupación en la Casa del Migrante Saltillo: solo 50 personas

SALTILLO, Coahuila.- La Casa del Migrante Saltillo registra actualmente una ocupación aproximada de 50 personas, una de las cifras más bajas de los últimos años, como consecuencia de la disminución en los flujos migratorios hacia Estados Unidos desde finales de 2024. Así lo dio a conocer José Luis Manzo, coordinador de atención humanitaria del albergue, quien explicó que la reducción comenzó durante la campaña presidencial de Donald Trump y se intensificó tras las restricciones aplicadas al sistema de citas CBP One.

De acuerdo con el coordinador, muchas personas migrantes intentaron llegar a territorio estadounidense antes del regreso de Trump a la presidencia, lo que provocó un incremento anticipado en la movilidad migratoria durante 2024. No obstante, el escenario cambió luego de que el gobierno de Estados Unidos eliminara la posibilidad de enviar información anticipada para solicitudes de asilo mediante la plataforma CBP One. "Los flujos empezaron a disminuir desde octubre del 2024. Mucha gente se quedó varada en Tapachula, Ciudad de México, Villahermosa y Tenosique", explicó Manzo.

Detalló que entre octubre y diciembre de 2024 la población atendida en el albergue descendió hasta unas 80 personas, mientras que desde enero de 2025 la cifra se ha mantenido entre 40 y 60 migrantes. Actualmente, la mayoría de las personas alojadas en la Casa del Migrante son hombres; únicamente hay tres mujeres hospedadas. Manzo señaló que las personas atendidas provienen principalmente de Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador y también algunos mexicanos. Aunque el objetivo principal continúa siendo llegar a Estados Unidos, las nuevas políticas migratorias han provocado que muchas personas prolonguen su estancia en México e incluso en Saltillo. "El tiempo de estancia dentro del albergue también se prolongó", comentó.

Explicó que el reglamento interno contempla hospedaje por tres días y tres noches; sin embargo, cada caso se analiza de manera individual. Algunas personas han permanecido hasta tres meses debido a problemas de salud o condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, destacó que cada vez más personas realizan trámites de naturalización o regularización migratoria en México. El coordinador también hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar al albergue mediante donaciones, principalmente de ropa para hombre y artículos de higiene personal. "Nos urge más la ropa para hombre", expresó. Entre los artículos más solicitados se encuentran playeras talla chica a grande, pantalones talla 30 a 34, cepillos dentales, pasta dental y rastrillos. Además, informó que este jueves se llevará a cabo una velada musical organizada por amistades de la Casa del Migrante Saltillo en conjunto con Oniria Restobar, donde el acceso será mediante la donación de productos para el albergue.