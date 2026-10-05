Coahuila recauda 294 millones en venta nocturna de derechos vehiculares

SALTILLO, COAH.- Un total de 98 mil 850 propietarios de vehículos aprovecharon la venta nocturna de derechos de control vehicular en Coahuila, generando una recaudación de 294 millones 293 mil pesos al cierre del programa, el pasado 30 de septiembre.

José María Morales Padilla, recaudador fiscal en Coahuila, informó que la campaña concentró en solo tres días un nivel de cumplimiento superior al registrado durante las ocho ediciones anteriores del Buen Fin.

El funcionario destacó que los resultados obtenidos colocaron a esta estrategia como una alternativa para incentivar a los contribuyentes a ponerse al corriente con sus obligaciones vehiculares. "En tres días, en un evento inédito, pudimos superar las ocho ediciones del Buen Fin", señaló.

Morales Padilla atribuyó la respuesta de los ciudadanos a la confianza en el Gobierno estatal encabezado por Manolo Jiménez y agradeció a los contribuyentes que participaron durante la jornada.

Ante los resultados alcanzados, planteó que las autoridades podrían evaluar la realización de nuevos programas con características similares, al considerar que este tipo de incentivos facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Incluso, consideró que la experiencia de Coahuila podría servir como referencia para implementar esquemas semejantes en otras entidades del país.

Sin embargo, el recaudador fiscal reconoció que todavía existe un reto importante para incrementar el porcentaje de vehículos que se encuentran al corriente. Actualmente, únicamente 43.5 por ciento del padrón vehicular ha cumplido con sus obligaciones, lo que significa que el porcentaje de unidades regularizadas aún se encuentra por debajo de la mitad.

Morales Padilla sostuvo que, pese a esta situación, la venta nocturna permitió avanzar en la regularización y evidenció que existen mecanismos capaces de motivar a los contribuyentes a atender sus adeudos.