SALTILLO, Coah. - La entrega de placas vehiculares para personas con discapacidad en Coahuila está sujeta a mayores controles y requisitos, con el objetivo de asegurar que este beneficio llegue exclusivamente a quienes acrediten cumplir con las condiciones establecidas.

José María Morales Padilla, administrador fiscal general del estado, explicó que anteriormente el trámite para obtener estas placas era menos riguroso; sin embargo, ahora los solicitantes deben someterse a un procedimiento ante la Secretaría de Salud, dependencia encargada de validar la condición de discapacidad.

Indicó que el endurecimiento de los requisitos ha reducido la expedición de este tipo de matrículas y permitido fortalecer la supervisión sobre el otorgamiento de estos beneficios.

El funcionario también destacó que los procesos de regularización vehicular permiten mantener actualizado el padrón estatal de automóviles, una medida que, además de contribuir al orden administrativo, facilita las labores de seguridad en Coahuila.