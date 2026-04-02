Accidente de motocicleta en Saltillo cobra la vida de joven

SALTILLO, COAHUILA.- Un trágico accidente cobró la vida de un joven de entre 25 y 30 años durante las primeras horas de este jueves, luego de que perdiera el control de su motocicleta y se impactara contra el cordón del camellón central en la Calzada Antonio Narro, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando la víctima, originaria del estado de Oaxaca y estudiante de la Universidad Autónoma Antonio Narro, regresaba a su domicilio tras convivir con compañeros.

El joven circulaba de norte a sur cuando, a pocos metros de la colonia Hacienda Narro, habría perdido el control de la unidad, presuntamente debido al consumo de alcohol. La motocicleta se estrelló contra la guarnición, provocando que el conductor saliera proyectado y se golpeara severamente la cabeza contra el pavimento.

Un automovilista que transitaba por el lugar se detuvo para auxiliarlo y, al percatarse de que estaba inconsciente, dio aviso inmediato a los servicios de emergencia a través del 911. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, mientras que paramédicos de la Secretaría de Salud confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

La zona fue acordonada por autoridades estatales para permitir las diligencias correspondientes, mientras el cuerpo permanecía cubierto a un costado de la vialidad. Amigos de la víctima acudieron al lugar y señalaron que el joven no tenía familiares en la ciudad.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el peritaje correspondiente y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.