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Coahuila

Canaco Saltillo inicia la Quincena del Comercio: actividades y reconocimientos

La Quincena del Comercio se llevará a cabo del 23 de octubre al 6 de noviembre, con diversas actividades programadas.

Por Marco Juarez - 30 septiembre, 2026 - 05:39 p.m.
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      SALTILLO, COAH.- La Cámara de Comercio de Saltillo (Canaco) realizará del 23 de octubre al 6 de noviembre la Quincena del Comercio, que concluirá con la entrega de reconocimientos a comerciantes y empresarios.

      Juan Antonio Aguirre, presidente de Canaco Saltillo, informó que las actividades comenzarán con el tradicional desayuno con medios de comunicación y continuarán con visitas a negocios nuevos o reinaugurados.

       

      El programa también contempla una plática y capacitación para los negocios, así como la firma de convenios de fortalecimiento y expansión durante el periodo de actividades.

      La Quincena del Comercio concluirá el 6 de noviembre con la entrega de la distinción al Comerciante Distinguido del Año, la Presea a la Perseverancia y la Medalla de Honor Canaco, reconocimientos que impulsan al comercio local a mantenerse firme y cumplir sus objetivos de crecimiento y mayores alcances.

       

      Aguirre señaló que ya está abierta la convocatoria para proponer a los candidatos a recibir los reconocimientos. Las propuestas son recibidas por el consejo y presentadas por los consejeros.

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