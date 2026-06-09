Juan Carlos Quiroz informa sobre la estrategia de seguridad en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El General de Brigada de Estado Mayor del Ejército Mexicano y comandante de la Sexta Zona Militar, Juan Carlos Quiroz Muñoz, señaló que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se sustenta en cuatro ejes fundamentales: la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el desarrollo de labores de inteligencia y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Destacó que precisamente este último eje se refleja de manera importante en Coahuila, donde existe una coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales para preservar la seguridad y la tranquilidad de la población.

El mando militar explicó que la Guardia Nacional mantiene presencia constante en las carreteras federales del estado como parte de sus responsabilidades en materia de seguridad pública. Indicó que recientemente se realizaron modificaciones legales para actualizar sus atribuciones, aunque sus funciones esenciales continúan siendo la vigilancia y protección de las vías de comunicación.

Respecto al tramo de Los Chorros, uno de los puntos carreteros con mayor incidencia de accidentes en la entidad, señaló que se implementaron diversas acciones derivadas de una solicitud realizada por el Gobierno de Coahuila.

Entre las medidas adoptadas se encuentran mejoras en infraestructura, instalación de señalización, colocación de reductores de velocidad y el reforzamiento de la presencia de la Guardia Nacional durante temporadas de mayor flujo vehicular.

Aseguró que estas acciones han permitido reducir el número de accidentes y agilizar la atención de emergencias. Aunque no precisó cifras, comentó que los tiempos de respuesta para retirar unidades involucradas en percances y reabrir la circulación son actualmente mucho menores que en años anteriores.

En materia de combate a la corrupción, afirmó que no existen denuncias en contra de elementos federales por este tipo de conductas, aunque subrayó que se mantiene una vigilancia permanente sobre el desempeño de los integrantes de las corporaciones de seguridad.

Sobre las acciones contra el robo de combustible, indicó que existe una estrategia impulsada por el Gobierno Federal para combatir este delito y que las autoridades mantienen una coordinación constante para atender los casos que se presentan. Aunque no proporcionó cifras sobre decomisos recientes, reconoció que se han obtenido resultados a través de operativos conjuntos.

Al referirse a los reportes de asaltos en carreteras de la Región Laguna, descartó que la zona pueda considerarse un foco rojo. Explicó que las estadísticas muestran incidencias mínimas y por debajo de los promedios nacionales, por lo que recomendó revisar la información oficial difundida por el INEGI.

Asimismo, destacó que durante el presente año no se han registrado hechos de violencia en la carretera Saltillo-Monterrey, particularmente en los tramos donde anteriormente se habían presentado algunos incidentes.