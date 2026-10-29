Empresas en Coahuila destinan recursos para combatir robos al transporte de carga

SALTILLO, COAH.- Ante los robos al transporte de carga en las carreteras del país, empresas del sector destinan hasta 30 mil pesos a tecnología y mecanismos de seguridad para proteger camiones y mercancías, informó Juan Manuel Ramos, presidente del Clúster Logístico Coahuila.

El empresario explicó que las compañías han reforzado sus medidas preventivas mediante sistemas de rastreo, dispositivos adicionales para localizar productos, contratación de custodios y traslados en convoyes. También buscan mejorar la coordinación con sus clientes y las autoridades para reducir los riesgos durante los recorridos.

Entre las herramientas utilizadas se encuentran los sistemas de geolocalización GPS instalados en las unidades. A estas tecnologías se suman dispositivos que algunos clientes colocan directamente en las mercancías, con el propósito de conocer su ubicación incluso cuando los camiones dejan de transmitir señal.

Ramos indicó que esta medida responde a las prácticas de grupos delictivos que utilizan bloqueadores de señal para impedir el rastreo de las unidades y dificultar su localización después de un asalto.

De acuerdo con el dirigente, estas estrategias han permitido recuperar alrededor del 40 por ciento de los vehículos robados. Sin embargo, advirtió que la rapidez con la que se reportan los hechos es determinante para aumentar las posibilidades de recuperación.

Explicó que una denuncia realizada inmediatamente después del atraco facilita la reacción de las autoridades, mientras que una demora de apenas 30 minutos puede dar tiempo a los delincuentes para transferir la mercancía a otro vehículo y complicar su rastreo.

Como parte de las medidas de protección, algunas empresas contratan custodios para acompañar los embarques, principalmente cuando trasladan productos de alto valor. Esta alternativa, no obstante, representa un gasto adicional para las operaciones logísticas.

Otra estrategia consiste en movilizar grupos de hasta cinco camiones en convoyes, con la intención de disminuir la exposición de las unidades a posibles asaltos durante sus trayectos.

El presidente del Clúster Logístico Coahuila también señaló a San Luis Potosí y Michoacán entre las entidades donde se registra una mayor frecuencia de robos al transporte de carga. Ante este panorama, pidió al Gobierno Federal incrementar la presencia de la Guardia Nacional en los tramos carreteros considerados de alto riesgo, especialmente donde la vigilancia preventiva es limitada.

Además de las medidas de seguridad, Ramos destacó la importancia de establecer acuerdos sobre el futuro de las cadenas de suministro en México, particularmente ante la incorporación de herramientas de inteligencia artificial que están modificando las operaciones del sector.

Finalmente, planteó fortalecer la coordinación entre autoridades, transportistas y empresas para agilizar la atención de los reportes de robo y mejorar los mecanismos de recuperación de unidades y mercancías.