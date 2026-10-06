Tres trabajadores lesionados tras volcadura de tráiler en Saltillo

SALTILLO, Coah. Tres trabajadores resultaron lesionados luego de que el tráiler en el que viajaban volcara durante las primeras horas del día en la carretera a Zacatecas, a la altura del kilómetro 279.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del ejido San Juan de Retiro, donde elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero acudieron para auxiliar a los ocupantes de la unidad.

El tráiler procedía de Guadalajara y tenía como destino Monterrey; en su interior transportaba alfarería.

Entre los lesionados fueron identificados Juan Pablo Navarrete Sevilla y Alejandro Muñoz Cuéllar, quienes viajaban en la unidad al momento del percance.

Los trabajadores fueron valorados por paramédicos y, debido a las lesiones que presentaban, se determinó su traslado en ambulancia al Hospital General para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó que el conductor perdiera el control del tráiler y terminara volcado a un costado de la carretera.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y quedaron a cargo de las diligencias correspondientes, además de coordinar las maniobras para retirar la unidad y restablecer la circulación.