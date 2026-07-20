K-Pop Fest y Hype Bazar destacan en el FINA 2026 en Saltillo

Saltillo, Coah.- Gracias al Festival Internacional de las Artes FINA 2026, chicos y grandes tuvieron la oportunidad de disfrutar del K-Pop Fest con diferentes números artísticos, así como del Hype Bazar.

El evento dirigido al público en general y con entrada libre, incluyó las presentaciones de K-idsPop Demon Hunters, Neo Nyx, BTS Hour, Six y Danzanity.

En un ambiente 100 por ciento familiar y de la cultura coreana, las y los asistentes disfrutaron de los shows, dance covers y karaoke, así como del Hype Bazar con la venta de diferentes artículos.

Como parte de la cartelera del FINA 2026 se presentó también el espectáculo "Sonidos y colores de México" a cargo de la Compañía Internacional "Maseua" San Judas Tadeo del Profesor Roberto Rangel Reyes.

Teniendo como sede la explanada de la biblioteca Manuel Múzquiz Blanco en la Alameda Zaragoza, se vivió una tarde llena de colores, folclor y tradición que fue admirada por decenas de personas.

Asimismo, dentro del FINA 2026 continuaron las actividades de la LXXXVI Reunión Ordinaria de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza, con diferentes conferencias y la asamblea de la misma.

El Instituto Municipal de Cultura informó que este lunes se entregaron las cortesías para los espectáculos Cats, el ciclo de cine de terror para la película The Howling y el estreno de la película El Desaire.

Y el próximo miércoles 22 de julio se hará la entrega de cortesías para el concierto final del FINA 2026 con Filippa Giordano, en las instalaciones de Casa Purcell (Hidalgo 231, Zona Centro), en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, o hasta agotar existencias.