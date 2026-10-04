Consejo de Participación Ciudadana en Coahuila trabaja en confianza institucional

SALTILLO, Coah. - Fortalecer la participación ciudadana y recuperar la confianza en las instituciones serán dos de los principales ejes de trabajo del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, informó Karla Natividad González, nueva integrante del organismo.

La consejera explicó que actualmente se trabaja en el plan correspondiente al periodo que inicia, con la intención de dar continuidad a proyectos desarrollados anteriormente y, al mismo tiempo, establecer nuevas formas de colaboración con la iniciativa privada, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y municipios.

"Yo creo que ahorita lo que tenemos que enfocarnos en el Consejo de Participación Ciudadana es en atraer esa confianza en la ciudadanía a las instituciones, que sigamos trabajando de la mano con ellos para que sean parte y sean voz de todas las acciones que se están llevando a cabo a través del sistema anticorrupción", señaló.

Natividad González indicó que otro de los objetivos será ampliar la participación social mediante la incorporación de más organismos a la Red de Participación Ciudadana, con el propósito de sumar instituciones y organizaciones a las actividades del Consejo.

"Definitivamente a la participación ciudadana, a poder trabajar en conjunto con sociedad civil, universidades y cámaras empresariales y que seamos esa voz de la ciudadanía con los entes del sistema anticorrupción", afirmó.

Sobre los mecanismos para medir la participación social, explicó que actualmente cuentan con algunos indicadores y mantienen el trabajo para incorporar a más organismos al Consejo de Participación Ciudadana.

En materia de confianza institucional, señaló que en Coahuila se registra una percepción de desconfianza del 50 por ciento, mientras que el promedio nacional se ubica en 40 por ciento.

"Creo que estamos mejorando bien aquí en el estado. Sin embargo, siempre habrá un área de oportunidad el integrar a la ciudadanía a que participe y tenga esta injerencia en nosotros", manifestó.

La nueva consejera también confirmó que participa en el proceso para ocupar un cargo en el Instituto Electoral de Coahuila. Explicó que, si resulta favorecida en la convocatoria, posteriormente deberá tomarse una decisión sobre su permanencia dentro del Consejo de Participación Ciudadana.

Respecto a la vacante que existe actualmente en el organismo, Natividad González señaló que será necesario revisar el procedimiento correspondiente para cubrirla, debido a que el Consejo debe contar con cinco integrantes y actualmente está conformado por cuatro consejeros.