Consejo General del INE rechaza a Karla Natividad González para el IEC

SALTILLO, Coah. - El Instituto Nacional Electoral (INE) dejó sin efecto la designación de Karla Ivonne Natividad González como presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), luego de que su propuesta no alcanzara la mayoría necesaria durante la votación del Consejo General.

En la sesión ordinaria celebrada este jueves 29 de octubre, la aspirante consiguió únicamente cuatro votos a favor, frente a seis sufragios en contra de los integrantes del máximo órgano de dirección del INE.

Ante la falta de respaldo, los consejeros determinaron declarar desierto el procedimiento, con lo que quedó descartada la posibilidad de que Natividad González asumiera la titularidad del organismo electoral coahuilense mediante esta convocatoria.

La resolución obliga al INE a definir los pasos siguientes para cubrir la presidencia del IEC, por lo que deberá establecer el mecanismo para desarrollar un nuevo proceso de selección y concretar el nombramiento correspondiente.

La decisión abre un nuevo escenario para el instituto electoral de Coahuila, que permanecerá a la espera de que se resuelva el procedimiento para contar con una titularidad formalmente designada.

Karla Ivonne Natividad González se desempeña actualmente como consejera del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila, donde participa en actividades relacionadas con la vigilancia ciudadana y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas.