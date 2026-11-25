SALTILLO, Coah. - Este miércoles se realizará la audiencia intermedia contra León N, de 54 años, investigado por el delito de violencia y crueldad contra seres sintientes, luego de los señalamientos que lo relacionan con la desaparición de perros que presuntamente obtuvo mediante procesos de adopción.

Julio Loera, delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la región Sureste, informó que la diligencia tiene como objetivo dar continuidad al procedimiento penal contra el acusado, quien permanece detenido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) varonil de Saltillo.

El funcionario señaló que la defensa del imputado ha planteado la posibilidad de solicitar un procedimiento abreviado, aunque aclaró que esta opción todavía está sujeta a valoración y no significa que necesariamente vaya a concretarse.

El caso provocó reacciones de indignación entre ciudadanos y organizaciones dedicadas a la protección animal, cuyos integrantes denunciaron que León N presuntamente solicitaba perros en adopción a diferentes refugios para después hacerlos desaparecer.

De acuerdo con las acusaciones difundidas por estos colectivos, el hombre habría recibido alrededor de 23 perros mediante este mecanismo, situación que derivó en reclamos de justicia y exigencias para esclarecer el destino de los animales.

La audiencia de este miércoles permitirá avanzar en el proceso judicial y conocer las condiciones bajo las cuales continuará el procedimiento contra el imputado. Las organizaciones de protección animal continúan vigilantes ante el desarrollo de este caso, que ha captado la atención de la comunidad local.