INAH revisará Casa Purcell y Teatro García Carrillo por grabaciones

SALTILLO, COAH.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila realizará una inspección en la Casa Purcell y el Teatro García Carrillo para determinar si las grabaciones efectuadas por el fotógrafo Lico Zertuche ocasionaron daños a los inmuebles históricos.

El delegado del INAH en Coahuila, Francisco Aguilar, informó que la revisión será realizada por arquitectos del Instituto, luego de que el Municipio solicitó una evaluación técnica de ambos edificios. "Ya solicitaron que revisáramos el espacio. Van a ir los arquitectos a revisar que no haya daños y, en caso de que los haya, elaboraremos un dictamen", señaló.

Explicó que, si durante la inspección se detectan afectaciones, el INAH emitirá el dictamen correspondiente y lo notificará al Ayuntamiento de Saltillo, ya que el Municipio es el resguardante de los inmuebles y la autoridad que deberá en dado caso, presentar la denuncia penal. Aguilar precisó que los edificios históricos pueden ser de propiedad federal, estatal, municipal o privada, por lo que cada caso se rige por un marco jurídico distinto.

Detalló que toda videograbación destinada a difundirse públicamente en un espacio federal debe tramitar un permiso mediante los formatos establecidos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). El solicitante debe informar las características de la producción, el equipo que utilizará, el tiempo de grabación y el personal participante, además de cubrir los derechos establecidos por la Secretaría de Hacienda, tras lo cual el INAH expide la autorización.

El delegado indicó que, en este caso, el principal incumplimiento fue la falta de autorización para realizar la actividad y el acceso al inmueble. "Lo que sí está mal es que no haya pedido permiso y, según se ha reportado, que se haya subido", afirmó. Asimismo, exhortó a fotógrafos, creadores de contenido e influencers a acercarse al Instituto antes de realizar grabaciones en inmuebles históricos para conocer los requisitos legales y evitar sanciones. "Estamos a la orden para orientar y tramitar cualquier permiso dentro de lo que establece la ley. Esperamos que este tipo de situaciones no vuelva a suceder", expresó.

Aguilar recordó que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como la Ley General de Bienes Nacionales, contemplan sanciones para quienes incumplan la normatividad. Indicó que la realización de grabaciones sin autorización puede derivar en multas y que, si se acredita un daño al patrimonio histórico, la legislación prevé penas de hasta tres años de prisión.