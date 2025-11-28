Gobierno de Saltillo intensifica limpieza de pasos peatonales

SALTILLO, COAHUILA.- A fin de ofrecer espacios más seguros, accesibles y en mejores condiciones para todas las personas que utilizan diariamente el paso peatonal que une a las colonias Bonanza y Nuevo Aurora, el Gobierno Municipal intensificó sus acciones de limpieza y deshierbe en este sitio.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa "Aquí Andamos" reforzó las labores de limpieza integral en este punto ubicado al oriente de la ciudad, que incluyeron el retiro de basura, maleza y materiales que obstruían el tránsito peatonal.

Estas acciones realizadas a la altura de las calles Celestina y Abelardo Rodríguez, permiten restablecer la visibilidad, la movilidad y el orden en zonas con alto flujo de las y los vecinos, así como estudiantes y adultos mayores, quienes acuden a ambos sectores habitacionales.

El Gobierno de Saltillo destacó que mantener estos espacios limpios también contribuye a una mejor imagen urbana y a la prevención de enfermedades, al evitar la proliferación de mosquitos y fauna nociva en el lugar.

¿Qué otras acciones se están realizando en Saltillo?

Asimismo, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevan a cabo trabajos similares en los más de 80 pasos peatonales existentes y que unen los diferentes sectores de la ciudad, como en las colonias Morelos, Nuevo Atardecer, Pueblo Insurgente, Anáhuac, entre muchas más, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de saltillenses.

Con el propósito de ofrecer espacios más seguros, ordenados y agradables para las familias, personal de "Aquí Andamos" realizó trabajos de deshierbe y limpieza en las áreas verdes de la colonia Jardín del Lago.

En respuesta a las peticiones de las y los vecinos a través del Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, brigadas municipales retiraron maleza, basura y materiales que obstruían andadores, bancas y zonas de convivencia en este sector de la ciudad.

Con estas acciones se busca prevenir focos de infección, mejorar la visibilidad, evitar accidentes y reducir la presencia de fauna nociva, en beneficio directo de niñas, niños, adultos mayores y todas las personas que utilizan estos espacios de recreación y esparcimiento.

¿Cómo se embellece el bulevar Venustiano Carranza?

Asimismo, el Ayuntamiento de Saltillo reforzó sus labores de embellecimiento del bulevar Venustiano Carranza, al norte de la ciudad.

En esta vialidad, personal del Vivero Municipal de Saltillo realiza la siembra de cientos de plantas nochebuena sobre el camellón central, en el tramo que comprende entre las calles Salvador González Lobo y Canadá.

El Gobierno Municipal hace un llamado respetuoso a todas y todos los saltillenses a cuidar y proteger las plantas nochebuena recién sembradas en la ciudad, especialmente durante esta temporada en la que forman parte importante de la imagen y el espíritu navideño que se comparte en la comunidad.

Además, personal de "Aquí Andamos" rellena con agua las diferentes fuentes ornamentales en las diferentes plazas y áreas verdes municipales, con el propósito de conservar su atractivo visual y ofrecer espacios públicos más agradables para las familias saltillenses y de quienes visitan la ciudad capital de Coahuila.