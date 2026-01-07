Limpieza profunda en Centro Histórico de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad peatonal y promover un entorno más limpio y ordenado, el Gobierno Municipal a cargo de Javier Díaz González lleva a cabo labores de limpieza profunda en las banquetas del Centro Histórico.

En acciones coordinadas entre las direcciones de Distrito Centro y Servicios Públicos, personal municipal trabaja en el retiro de suciedad, chicles adheridos y limpieza profunda mediante el uso de agua a presión, a fin de eliminar manchas y residuos que se acumulan con el paso del tiempo, así como para recuperar la buena apariencia de este sector y ofrecer espacios públicos más dignos para la ciudadanía y visitantes.

El alcalde Javier Díaz González informó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales realizan este tipo de limpieza integral para ayudar a mejorar la seguridad de quienes transitan por el Centro Histórico, especialmente personas adultas mayores, niñas y niños.

Asimismo, mencionó que estas labores fortalecen la higiene urbana al retirar residuos que pudieran concentrar bacterias y malos olores.

Acciones de limpieza en el Centro Histórico de Saltillo

En esta ocasión, las cuadrillas pertenecientes al programa "Aquí Andamos" trabajaron en la acera oriente de la calle Ignacio Allende, en el tramo que comprende entre Juan Aldama y Ocampo; así como en la banqueta norte de la calle Ocampo, a un costado del Palacio de Gobierno y frente a la Plaza de Armas de Saltillo.

Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, informó que estas acciones forman parte de la estrategia integral de embellecimiento del Centro Histórico del alcalde Javier Díaz González, que contempla trabajos de rehabilitación de fachadas, reposición y reparación de registros, colocación de pisos podotáctiles, restauración de banquetas, retiro de cableado en desuso, entre muchas más.

Señaló que estas labores de limpieza profunda en banquetas se llevan a cabo en diferentes tramos de las aceras de calles como Guadalupe Victoria, Juan Aldama, Xicoténcatl, Álvaro Obregón y Padre Flores, entre otras.

"Nuestro alcalde Javier Díaz reafirma su compromiso con el cuidado y atención permanente de nuestro Centro Histórico, a fin de generar un impacto positivo en la actividad comercial y turística, al brindar mayor confianza y atractivo a quienes acuden a esta zona de la capital de Coahuila", expresó Rojas Oyervides.

Detalles sobre el programa 'Aquí Andamos' en Saltillo

Continúa limpieza en espacios públicos de Saltillo. Por instrucción del alcalde Javier Díaz, brigadas del programa "Aquí Andamos" reforzaron los trabajos de limpieza general de las distintas plazas públicas ubicadas al interior de barrios y colonias de la ciudad.

Como parte de la respuesta del Gobierno Municipal a las peticiones ciudadanas realizadas a través del Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, brigadas atendieron con acciones de barrido, deshierbe y limpieza general de la Plaza Coahuila, ubicada entre las calles Juan Antonio de la Fuente, José María Arteaga y Del Arroyo, en la Zona Centro de Saltillo.

De manera paralela, personal municipal limpió y deshierbó las plazas públicas del fraccionamiento Portal de las Lomas, ubicadas entre las calles Montaña y Pradera, así como en el cruce de Nube y Llanura, al sur de la ciudad.

Con trabajos similares, el Ayuntamiento de Saltillo intervino la plaza pública de la colonia González, ubicada entre las calles Río Missisipi y Patricio Quinn.