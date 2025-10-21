Gobierno de Saltillo Realiza Labores de Limpieza en Espacios Públicos

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 21 de octubre de 2025.- El Gobierno de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, realiza de manera constante labores de limpieza en callejones y pasillos de los distintos sectores de la ciudad, a fin de mejorar la seguridad, la salud y la imagen urbana.

Este martes, por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de “Aquí Andamos” intervino diversos callejones del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, al oriente de Saltillo.

En esta etapa de trabajo, cuadrillas municipales acudieron a los pasillos que se encuentran en la calle 21, entre las vialidades 2 y 4; así como en las calles 27 y 29, entre las vialidades 14 y 18, de este sector habitacional.

Brigadas de “Aquí Andamos” retiraron basura, maleza y escombro de estos espacios públicos, con el objetivo de ayudar a prevenir la acumulación de desechos, evitar malos olores y plagas, además de mantener estos lugares en las mejores condiciones.

Estas jornadas de limpieza se suman a las realizadas de manera permanente en los más de 260 callejones de los distintos sectores de Saltillo, como los que se encuentran ubicados en las colonias Morelos, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, Mirasierra, Zapalinamé, La Amistad, así como Distrito Centro, entre muchos lugares más.

Asimismo, el Gobierno Municipal exhorta a las y los saltillenses a evitar a toda costa tirar basura y desechos al aire libre, a fin de disminuir riesgos en la salud de la propia comunidad.

Espacios verdes y limpios para todos

Como parte de las labores permanentes de embellecimiento de la ciudad, así como para impulsar el amor a las actividades al aire libre, brigadas de “Aquí Andamos” atendieron las diversas plazas públicas de la ciudad.

Al oriente de Saltillo, personal municipal atendió el llamado de vecinos de la colonia Ampliación Morelos, para realizar la limpieza general de la plaza pública ubicada entre las calles 15 y 22.

En este sector, el Gobierno Municipal realizó el retiro de basura y escombro acumulado, así como la maleza que había ya crecido en el lugar, para el beneficio de las familias saltillenses.

De manera simultánea, en atención a los reportes a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, cuadrillas de “Aquí Andamos” intervinieron las áreas verdes de la colonia Lomas del Refugio, al sur de la capital de Coahuila.

En este punto, ubicado entre las calles El Tigre y Cholula, personal municipal trabajó en el deshierbe y retiro de basura y escombro de este espacio de convivencia familiar y de la comunidad.