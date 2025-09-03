Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila busca regular servicios de hospedaje

SALTILLO, COAHUILA.– La diputada local Luz Elena Morales confirmó que la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila busca impulsar una propuesta de ley que regule los servicios de hospedaje ofrecidos a través de plataformas digitales como Airbnb.

Morales explicó que, aunque ya existe un impuesto sobre hospedaje que aplica tanto a hoteles como a este tipo de servicios, la asociación pretende que se establezcan requisitos adicionales, similares a los que se piden a los hoteles, principalmente en temas de protección civil, seguridad y regulación del acceso de menores de edad.

"Ya el año pasado se aprobó en la Ley de Hacienda que estas plataformas paguen el impuesto sobre hospedaje, pero ahora la propuesta va más allá, quieren que se fijen criterios de seguridad y medidas de protección, porque también hemos visto casos en que menores ingresan a hoteles o Airbnbs, y eso puede dar pie a delitos", señaló.

La legisladora adelantó que en los próximos días se reunirá con representantes del sector hotelero para revisar a detalle el proyecto, y subrayó que la Fiscalía del Estado también prepara una iniciativa en la misma materia.

En cuanto al tema de las leyes de ingresos municipales para 2025, Morales dijo que se emitió una recomendación general para que los municipios no rebasen un incremento del 4%, que corresponde a la inflación proyectada.

Sin embargo, comentó que algunos ayuntamientos, como Piedras Negras, han planteado nuevos cobros, entre ellos un impuesto por alumbrado público a comerciantes, que deberá revisarse en el Congreso local.

Los proyectos finales de ingresos serán presentados en octubre, y podrán recibir ajustes en la Comisión de Hacienda, precisó la legisladora.