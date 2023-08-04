Listo operativo al Santo Cristo

SALTILLO, COAH.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementará un operativo ante el cierre de calles para la realización de la fiesta con el objetivo de brindar seguridad y vialidad durante las festividades del Santo Cristo en el Centro Histórico de Saltillo.

“Exhortamos a la ciudadanía para que tome sus precauciones ante el cierre de vialidades durante este fin de semana”, declaró la subdirectora de Tránsito y Vialidad, Zulema Banda Alemán.

Dio a conocer que las calles que estarán cerradas son Miguel Hidalgo y Nicolás Bravo, ambas de Juan Aldama a Miguel Ramos Arizpe; Benito Juárez, de General Cepeda a Bravo; Melchor Ocampo e Ignacio Zaragoza, de Allende a Aldama; así como Ignacio Allende, de Pérez Treviño a Ramos Arizpe.

Banda Alemán detalló que el cierre será paulatino y comenzará durante las primeras horas del sábado para la instalación de los puestos semifijos de los comerciantes y durante el domingo 6 de agosto las vialidades estarán completamente cerradas.

La Subdirectora de Tránsito añadió que al menos 30 elementos estarán apoyando en la vialidad en las calles aledañas a ese sector; además, elementos preventivos trabajarán para brindar seguridad a los asistentes a la festividad religiosa.

Se espera que las calles sean reabiertas durante las primeras horas del lunes 7 de agosto, una vez que se retiren los puestos semifijos y se haya realizado labor de limpieza.